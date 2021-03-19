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Главный санитарный врач РГЦиЭ ответил на вопросы о вакцинации

Пять вопросов о вакцинации задали главному санитарному врачу РЦГиЭ Виталию Дегтяреву.

Кому обязательно нужно сделать прививку в первую очередь?

– Тем, кто имеет шанс заболеть коронавирусом и получить тяжелое течение болезни. Это, прежде всего, пожилые, люди с хроническими болезнями легких, сердца, больные сахарным диабетом и т.д. Если говорить про возрастную группу, то вакцинация сегодня показана и разрешена людям в возрасте от 18 лет. Массовая бесплатная вакцинация в Лунинецком районе начнется в апреле. Сейчас прививку получат работники учреждений образования и некоторых других областей социальной сферы, которые по специфике работы активно контактируют с людьми.

Из СМИ мы знаем про российскую вакцину “Спутник V”. Говорят, что в поликлинике сейчас делают прививку вакциной “Гам-Ковид-Вак”. Что это за препарат?

– “Гам-Ковид-Вак” – это так же комбинированная векторная вакцина  для профилактики коронавирусной инфекции “Спутник V”. Получена биотехнологическим методом, при котором не используется патогенный для человека коронавирус SARS-CoV-2. Состоит она из двух компонентов, которые не содержат консервантов и других вредных для человека веществ. Кроме России, препарат одобрен и применяется в Беларуси, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сирии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении. Инициирован процесс регистрации в Евросоюзе и Всемирной организации здравоохранения.

Какая эффективность предлагаемой белорусам вакцины?

– Нужно помнить, что не существует 100-процентно эффективных вакцин ни от одной инфекции. Тем не менее, “Гам-Ковид-Вак” показала хороший профиль безопасности. Никаких серьезных нежелательных осложнений, вызванных ей, зарегистрировано не было. Результаты испытаний показывают устойчивый и сильный защитный эффект во всех возрастных группах. Эффективность “Гам-Ковид-Вак” против COVID-19 составляет 91,6 процента, а против тяжелых форм болезни – 100 процентов.

Можно ли делать прививку тем, кто раньше болел коронавирусом?

– Точных запрещающих рекомендаций нет, однако, думаю, вакцинацию тех, кто уже переболел COVID-19, стоит отложить на 3-6 месяцев в зависимости от тяжести перенесенного заболевания. Иногда бывает, что после болезни (особенно при легком ее течении) антитела не формируются или достаточно быстро пропадают, и человек становится подвержен повторному заражению. Такие случаи есть. Потому прививка таким людям показана. К тому же, есть подтверждения, что во время бессимптомного течения болезни вакцина не приносит никакого вреда здоровью. Одновременно стоит знать, что устойчивый иммунитет формируется у человека через 3 недели после повторной вакцинации. Сохраняется он не менее года.

Нужно ли придерживаться строгих мер профилактики тем, кто сделал прививку?

– Любой человек, независимо от того, получили он прививку или нет, может выступать в роли переносчика COVID-19. Поэтому для защиты других людей, правильным и этичным будет использование стандартных мер предосторожности – ношение защитных масок, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков и гигиена рук.

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