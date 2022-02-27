Голосование на референдуме в Лунинце

В спокойной обстановке в Лунинце проходит голосование в основной день республиканского референдума, 27 февраля.

На участок для голосования №6, который расположен в СШ №2 райцентра и за ним закреплено 1794 избирателя, люди идут высказать свой позицию с самого утра. Как отметил председатель участковой комиссии Николай Городковец, довольно много избирателей проголосовало на республиканском референдуме досрочно. Наплыв людей наблюдался и сегодня утром, а ближе к обеду избирателей хоть уже и не так много. но они подходят. чтобы сделать свой выбор за будущие Беларуси.

Кстати, многие жители райцентра приходят голосовать вместе с детьми и даже целыми семьями.