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Голосование на республиканском референдуме в Лунинце

26.02.2022
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Участок №5, расположенный в СДЮШОР г. Лунинца. 

. – Голосование на референдуме – это не просто гражданский долг, это необходимость. Наши отцы и деды прошли тяжелый путь к свободе и независимости. Задача нашего поколения – сохранить то, что есть, сделать все, чтобы следующие поколения жили достойно, –  говорит Василий Ермоленок

– В связи с тем, что коронавирус пока не побежден, соблюдаю все меры предосторожности, пришел досрочно проголосовать, чтобы избежать большого скопления людей, – комментирует свое присутствие на участке в первый день голосования пенсионер Всеволод Гапон. – Чего жду от ближайших лет? Спокойствия и лучшей жизни.

Во время досрочного голосования избирательные участки будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. В основной день референдума – 27 февраля – с 8.00 до 20.00.

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