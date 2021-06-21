Госавтоинспекция усиливает контроль за водителями такси и иными перевозчиками

Сотрудники ГАИ Лунинецкого района усилят контроль за соблюдением ПДД водителями такси, а также водителями-перевозчиками, осуществляющими коммерческую перевозку пассажиров и грузов.

Профилактические мероприятия под названием “В зоне внимания – перевозчики” продляться на территории района по 28 июня. В этот период инспекторы проконтролируют соблюдение требований действующего законодательства водителями-перевозчиками. Повышенное внимание будет уделено выявлению нетрезвых водителей и бесправников. Кроме того, в поле зрения сотрудников дорожной милиции окажутся нарушения скоростного режима, правил маневрирования и расположения транспортных средств на проезжей части. Для этого будут организованы рейды с применением негласного и смешанного контроля с использованием видеорегистраторов и других средств фото и видеофиксации. К проведению мероприятий будут активно привлекаться представители Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и Транспортной инспекции.