Госконтроль Брестской области проверил предприятия лесохозяйственной отрасли

Лесохозяйственная деятельность является одним из направлений лесной отрасли страны, включающая организацию ведения лесного хозяйства, направленную на эффективное использование лесных ресурсов, защиту, охрану и воспроизводство лесов; сохранение и создание высокопродуктивных биологически устойчивых лесов и лесной фауны.

Комитетом государственного контроля Брестской области на постоянной основе осуществляется контроль за ведением лесохозяйственной деятельности в области.

По итогам 2021 года лесхозами выполнены все доведенные основные целевые и отраслевые показатели прогноза социально-экономического развития лесного хозяйства. Например, лесовосстановление и лесоразведение выполнено на площади 7,1 тыс. га (130,0% к плану), создание лесных культур проведено на площади 3,1 тыс. га (132,8%), рубки ухода в молодняках (осветление, прочистки) – на площади 4,9 тыс. га (115,4%).

Несмотря на выполнение всех показателей, Комитетом в ходе контрольных мероприятий выявлен ряд нарушений и недостатков при ведении лесного хозяйства.

Так, факты незаконной рубки древесины установлены в ГЛХУ «Домановский лесхоз» (3,2 тыс. куб. м), ГЛХУ «Ганцевичский лесхоз» (0,67 тыс. куб. м) и ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» (0,3 тыс. куб. м), надлежащая организация работ по лесовосстановлению не обеспечена в ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» (в 2017-2018 гг. необоснованно переведены в покрытую лесом площадь 0,7 га из 23,2 га) и ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» (в 2020 году необоснованно переведены в категорию ценных лесных насаждений лесные культуры на площади 0,9 га из 5,6 га).

Также установлены нарушения требований лесного законодательства при освидетельствовании лесосек, трудового – в части сроков выплаты заработной платы, о бухгалтерском учете, статистике, внешнеэкономической деятельности, государственных закупок и др.

По результатам проведенных контрольных мероприятий в 2021 году за нарушения действующего законодательства к административной ответственности привлечено 2 юридических лица на сумму 2,7 тыс. руб., 7 физических лиц (0,6 тыс. руб.), к дисциплинарной – 18 человек. Взыскано вреда в общей сумме 72,4 тыс. руб.

Контроль за работой предприятий лесохозяйственной отрасли Комитетом будет продолжен в текущем году.

По материалам Комитета государственного контроля Брестской области