Госконтроль проведёт “прямую телефонную линию” по вопросам соблюдения трудового законодательства

Комитет государственного контроля Брестской области 21 января с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 проведет «прямую телефонную линию» по вопросу соблюдения требований трудового законодательства, в части своевременности выплаты заработной платы.

Работники организаций всех форм собственности могут сообщить представителям Комитета госконтроля информацию о случаях несвоевременной выплаты зарплаты по телефонам: 8 (0162) 21 25 08, 8 (0162) 21 18 69.