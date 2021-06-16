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Григорий Протосовицкий встретился с трудовым коллективом Полесской опытной станции

На Полесской опытной станции прошла встреча члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Григория Протосовицкого с трудовым коллективом.

Григорий Васильевич поделился своим видением ситуации, которая складывается вокруг нашей страны, рассказал о плюсах и минусах жизни в полесском регионе и ответил на вопросы собравшихся.

Более подробно читайте на страницах районной газеты.

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L N

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