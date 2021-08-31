Гусеницы уничтожают редкие деревья в Лунинце

В редакцию «ЛН» практически одновременно позвонили несколько человек с просьбой помочь разобраться в странной ситуации, происходящей на центральных улицах Лунинца. Гусеницы планомерно уничтожают деревья. Не все – избирательно, но нападают на наиболее редкие породы. Так, возле центральной районной аптеки вредители «облюбовали» канадский ясенелистный клен. Без сострадания смотреть на недавно еще роскошное дерево невозможно: клочья паутины, изъеденная листва, полуголые, болезненно протянутые ветви практически не оставляют ему шансов для жизни.



Мы связались с районной инспекцией охраны природных ресурсов и окружающей среды. Главный специалист этой службы Николай Ванюк рассказал, что проблему экологи знают. Правда, пояснить, что за вредитель свирепствует в Лунинце не смог, но заверил, что коммунальщикам уже отправлено предписание начать обработку ядохимикатами пострадавших деревьев.



Первый заместитель начальника КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ» Юрий Корчик заверил, что такие работы уже проводятся: в минувшую пятницу под «прицел» попали деревья на Привокзальной площади. Действие ядохимикатов несколько «смазали» прошедшие дожди, но даже при всем этом видно, что зловредные гусеницы начали пропадать. Работы по борьбе с вредителем будут продолжены и в ближайшие дни.

Из любопытства мы с помощью всемогущего Гугла попытались выяснить, кто пытается уничтожить зеленые насаждения в Лунинце. Судя по всему, вредитель не кто иной как американская белая бабочка. Подобная вспышка ее активности была зафиксирована в прошлом году на Гомельщине.

Держим проблему на контроле.