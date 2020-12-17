ID-карта – ключ в мир цифровых возможностей. Видео

Цифровые технологии – пожалуй, наиболее значимая неотъемлемая составляющая прогресса: без ноутбуков, айфонов, прочих гаджетов и девайсов современное бытие уже попросту немыслимо. Сегодня белорусы находятся в ожидании периода перехода к следующей ступеньке – введению идентификационных карт (ID-карта) и биометрических паспортов.

Время ввода в оборот новых документов передвигалось неоднократно. Тем не менее, уже в январе 2021-го механизм процесса изготовления ID-карт может быть запущен практически в любой момент: необходимое оборудование закуплено, доставлено, протестировано, специалисты на местах должным образом подготовлены.