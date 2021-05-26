Идет прием заявок на участие в национальном конкурсе «Предприниматель года»

Национальный конкурс «Предприниматель года» проводится в соответствии с постановлением Совета Министров от 17 марта 2016 года № 207.

Конкурс проходит среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по номинациям: «Успешный старт», «Стабильный успех», «Эффективный бизнес в сфере производства», «Эффективный бизнес в сфере услуг», «Эффективный индивидуальный бизнес».

Заявки для участия можно направить до 1 июня в райисполком по месту государственной регистрации.