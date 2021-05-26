Новости районаОбществоЭкономика

Идет прием заявок на участие в национальном конкурсе «Предприниматель года»

Национальный конкурс «Предприниматель года» проводится в соответствии с постановлением Совета Министров от 17 марта 2016 года № 207.

Конкурс проходит среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по номинациям: «Успешный старт», «Стабильный успех», «Эффективный бизнес в сфере производства», «Эффективный бизнес в сфере услуг», «Эффективный индивидуальный бизнес».

Заявки для участия можно направить до 1 июня в райисполком по месту государственной регистрации.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of В Лунинецком районе начинают выдавать сертификаты о вакцинации против COVID-19

В Лунинецком районе начинают выдавать сертификаты о вакцинации против COVID-19

Photo of Лунинчанка стала призером конкурса “Дирижер движения”

Лунинчанка стала призером конкурса “Дирижер движения”

Photo of Учащаяся ДШИ стала лауреатом международного конкурса искусств Art Motion

Учащаяся ДШИ стала лауреатом международного конкурса искусств Art Motion

Photo of О происходящем вокруг инцидента с самолетом Ryanair

О происходящем вокруг инцидента с самолетом Ryanair

Photo of Транспортное сообщение, капремонт, помощь инвалиду – Шулейко провел прямую линию

Транспортное сообщение, капремонт, помощь инвалиду – Шулейко провел прямую линию

Photo of Районные соревнования “Лесоруб -2021” пройдут в Больших Чучевичах

Районные соревнования “Лесоруб -2021” пройдут в Больших Чучевичах

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть