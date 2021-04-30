Игорь Гапон: 1 Мая – лучший повод сказать труженикам Лунинетчины спасибо

События прошлого года внесли существенные коррективы в различные сферы жизни нашей страны и поставили перед профсоюзами ряд новых актуальных задач. Направлений работы в самой массовой общественной организации стало больше, а ответственность за их реализацию возросла в разы. Подробнее об этом – в интервью с председателем Лунинецкого районного объединения профсоюзов Игорем Гапоном.

– Профсоюзы традиционно уделяют большое внимание защите экономических прав и интересов граждан, сплочению трудовых коллективов, всесторонней поддержке трудящихся. На это нацелено создание новых первичных профсоюзных организаций. Продолжается ли эта работа сегодня?

– Действительно, представители профсоюзного актива во все времена, выступали за сплочение людей и единство действий всех сил. Наш лозунг «Мы объединяем!» и наша позиция остались неизменными, ведь консолидация общества помогает решать самые сложные задачи. Именно поэтому Федерация профсоюзов при поддержке Президента Республики Беларусь ведет целенаправленную работу по созданию профсоюзных первичек в каждой организации независимо от формы собственности.

Работа в этом направлении не прекращается. За последнюю пятилетку в стране создано более 6,2 тысяч новых первичных профсоюзных организаций (из них 80% – в организациях частной формы собственности). На Лунинетчине за 2015-2020 годы создано 39 новых «первичек», за текущий период 2021-го – 8 профсоюзных ячеек.

– Профсоюзы всегда принимали самое активное участие в жизни страны. В период распространения COVID-19 также не остались в стороне. С начала пандемии прошло уже более года, что сделано за это время?

– В 2020-м предприятия и организации столкнулись с непростыми условиями работы в связи с пандемией. Профсоюзы оперативно среагировали на сложившуюся ситуацию и приняли необходимые меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции и поддержке работников. Был усилен контроль за соблюдением гигиенических норм на предприятиях, созданы «кассы взаимопомощи», из которых оказывалась материальная поддержка работникам предприятий и организаций, пенсионерам, ветеранам труда.

Кроме того, профсоюзы направляли денежные средства на закупку дезинфицирующих и обеззараживающих средств, средств защиты органов дыхания – всего, что помогает людям сохранить силы и здоровье. Только национальным профцентром приобретено и передано медперсоналу учреждений здравоохранения страны 18 тысяч защитных костюмов на общую сумму 190 тысяч рублей. Из «касс взаимопомощи» выдано более 14 миллионов рублей.

Из средств Фонда помощи профсоюзных организаций Лунинецкого района районными организациями отраслевых профсоюзов и первичными профсоюзными организациями района оказана материальная помощь более 1,5 тысяч членам профсоюза на общую сумму 122 тысячи рублей, направлено на приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и обеззараживающих средств около 19 тысяч рублей.

Оказана спонсорская помощь УЗ «Лунинецкая ЦРБ» в размере 2,5 тысячи рублей. И эта работа продолжается.

– Профсоюз уполномочен представлять интересы работников на предприятии и заключать от их имени коллективный договор. Какие меры по поддержке тружеников включены в эти «местные конституции»?

– Коллективные договоры заключены в абсолютном большинстве организаций, где созданы профсоюзные первички. На 1 января 2021 года в республике насчитывается 17124 колдоговоров (в Лунинецком районе – 112).

Сегодня особое внимание уделяется работе по приведению их в соответствие с нормами Генерального, тарифного и местного соглашений. Так, по итогам 2020 года 81,5% колдоговоров предусматривают меры морального и материального стимулирования работников, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся физической культурой и спортом, 88,3% – дополнительные трудовые и социально-экономические гарантии для молодежи, 81,5% – дополнительные меры адресной социальной поддержки ветеранов и неработающих пенсионеров, 91,1% – меры материального и морального стимулирования семей к рождению детей и ряд других льгот и гарантий.

Говоря о действии коллективного договора, нельзя не упомянуть про инициативу ФПБ по изменению статьи 365 Трудового кодекса Республики Беларусь, которой определяется сфера действия коллективного договора, соглашения. Позиция национального профцентра заключается в следующем: если договор заключается от имени профсоюза – значит, на членов профсоюза должен и распространяться. Ведь именно профсоюз добивается включения дополнительных гарантий и льгот для работников.

– Профсоюзный или народный мониторинг цен – тема, которая приобрела особую актуальность в последнее время. Какие результаты приносит эта работа?

– Стремительный рост цен на продовольственные товары по всему миру стал побочным эффектом пандемии COVID-19, ведь экономика любого государства редко выигрывает от локдаунов, различных ограничительных мер и дополнительных сдерживающих механизмов. В Беларуси к регулированию необоснованного роста цен подключились все заинтересованные ведомства и структуры, в том числе профсоюзы.

Профсоюзный мониторинг цен на продукты питания и товары первой необходимости, которые пользуются широким спросом у населения, проводится ежемесячно с мая 2017 года по 137-ми территориальным единицам и охватывает 274 магазина частной и государственной формы собственности (на Лунинетчине – в магазинах Лунинецкого райпо и ОРС станции Лунинец). С начала марта этого года мониторинг проходит еженедельно по расширенному перечню, который включает 89 позиций товаров и 50 наименований лекарственных средств. Наша задача – не допустить необоснованного роста цен и вовремя разобраться в причинах подорожания того или иного товара.

– Защита трудовых прав работников – одна их основных задач профсоюзов. Насколько результативно сработала правовая инспекции труда в прошлом году?

– Восстановление на работе, возврат незаконно удержанных или невыплаченных работникам денежных средств, отмена необоснованных решений в части дисциплинарных взысканий – это лишь небольшая часть вопросов, которые ежедневно решают профсоюзные юристы.

Всего за 2020 год профсоюзами выявлено около 43,5 тысячи нарушений законодательства о труде, 95% из которых впоследствии устранены нанимателями. Кроме того, по результатам осуществления общественного контроля 210 уполномоченных должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. За указанный период работникам возвращено более 4,8 миллиона рублей незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм.

В нашем районе общественный контроль в прошлом году осуществлен в отношении 94 организаций. Выявлено более 290 нарушений трудового законодательства. По результатам составлено 67 рекомендаций и 27 справок. Возвращено работникам около 9 тысяч рублей незаконно удержанных или невыплаченных нанимателями.

– Безопасность на рабочем месте, обеспеченность работников спецодеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты, нормальными бытовыми условиями – все это находится на постоянном контроле технической инспекции труда ФПБ. Расскажите о результатах деятельности этой службы.

– По результатам проверок и мониторингов технической инспекции труда нанимателям внесено почти 700 представлений и выдано 4 тысячи рекомендаций на устранение свыше 38 тысяч нарушений законодательства об охране труда. Также за указанный период профсоюзные техинспекторы приостановили эксплуатацию 1167 единиц производственного оборудования до приведения его в безопасное состояние. Отдельное внимание – охране труда на предприятиях агропромышленного комплекса: проводятся мониторинги готовности сельхозпредприятий как перед началом весенне-полевых работ, так и непосредственно во время уборочной кампании.

За прошлый год профсоюзные специалисты приняли участие в расследовании 364 несчастных случаев. Также техинспекция контролировала выплату потерпевшим на производстве работникам и членам их семей компенсаций, предусмотренных коллективными договорами. В 2020 году работникам выплачено более 2,7 миллиона рублей.

– С целью улучшения трудовых и социально-экономических прав работников, что инициирует Федерация профсоюзов на ближайшую перспективу?

– Доля проектов законодательных актов, в разработке которых принимают участие профсоюзы, увеличивается год от года. Например, сейчас ведется работа над предложениями по развитию пенсионной системы. Среди актуальных вопросов – дифференциация размера пенсии в зависимости от трудового вклада каждого работника, перерасчет пенсий работающим пенсионерам, отдельные вопросы, связанные с досрочными пенсиями.

По инициативе ФПБ для членов профсоюзов установлены льготы по подоходному налогу. Также поддержано Правительством предложение Федерации профсоюзов о расширении возможностей использования государственными организациями внебюджетных средств. Теперь такие средства могут направляться на дополнительное премирование трудящихся, удешевление стоимости путевок в оздоровительные лагеря для детей работников, поощрение обучающихся за успехи в учебной, спортивно-массовой и общественной деятельности и др.

– Что Вы хотели бы пожелать трудящимся и их семьям накануне Праздника Труда?

– 1 Мая остается для профсоюзов одним из главных и значимых, ведь это – день единения и солидарности всех тех, кто своим трудом создает настоящее и строит будущее нашей страны.

Пусть этот день возродит в душе созидательные начала, новые надежды, солидарность со всеми, кто любит и умеет трудиться. Важно не разрушать и не разобщаться, а вместе трудиться и создавать.

1 Мая – лучший повод сказать труженикам района спасибо и пожелать крепкого здоровья, стабильности, счастья, благополучия и весеннего настроения! Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда вас не покинут!