Илья Тельпук – патриот, увлечённый историей (Лунинецкий район)

Такие молодые люди, как лунинчанин Илья Тельпук – креативный, увлеченный, неравнодушный – будущее нашей страны. И это не пустые слова. Юноша, который обучается на третьем курсе исторического факультета Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина, – один из лучших студентов учебного заведения.

Илья не только хорошо учится, но и занимается исследовательскими изысканиями, проводя все свое свободное время в государственном архиве Брестской области, а также принимает активное участие в заседаниях университетского дискуссионного клуба. Он много читает и мечтает собрать собственную библиотеку. К слову, чтобы досконально изучать довоенные документы, хранящиеся в областном архиве, юноша самостоятельно выучил польский язык. А еще Илья – патриот своей Родины, любящий свою страну и стремящийся все свои знания и силы приложить для ее процветания и благополучия.

Увлекаться историей начал еще со школьной скамьи. Его стремление познать прошлое поддержала учитель истории СШ №2 г. Лунинца Наталья Еремеевич, за что Илья до сих пор очень благодарен этому замечательному педагогу. Ежегодно участвовал в олимпиадах, занимая призовые места в районе и области. История была не просто учебным предметом, а целым миром, в котором он жил. Поэтому, куда пойти учиться после окончания средней школы, определил еще в старших классах.

– Выбор на исторический факультет Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина выпал не случайно, – рассказывает студент. – Во-первых, это один из старейших вузов не только Брестской области, но и республики, а во-вторых, университет славится своими традициями, опытным профессорско-преподавательским составом. Более того, мне очень импонировало то, что на факультете среди преподавателей есть и уроженцы Лунинецкого района. К примеру, на протяжении нескольких лет деканом работает наша землячка Елена Бурик.

Илья, набравший на централизованном тестировании 300 баллов, без труда стал студентом университета. Его специальность – «История (политология)». В будущем видит себя преподавателем. В планах у молодого человека – получить диплом, закончить аспирантуру, преподавать в университете и заниматься научной деятельностью. Сейчас изучает в архиве документы по межвоенному периоду Лунинца, который в результате Рижского мирного договора вошел в состав Польши в 1921 году и на эту тему пишет курсовую работу.

– В архиве хранится очень много интересных документов, рассказывающих о том не простом времени, – продолжает разговор молодой человек. – Этот период, как и холокост, еще очень мало исследован. Для меня же ценен и любопытен каждый материал, датированный 30-40 годами прошлого столетия.

– С Ильей нам действительно повезло, – отмечает декан исторического факультета Елена Бурик. – На протяжении последнего года обучения он активно занимается научно-исследовательской деятельностью. Результаты его работ апробированы на международных и республиканских научно-практических конференциях. Похвально, что студент изучает новейшие достижения отечественной и зарубежной исторической науки, имеет публикации в научных изданиях и сборниках. Кроме того, участвует в разработке научно-исследователь-ской темы кафедры всеобщей истории «Историческая память о периоде немецкой оккупации в 1941-1944 гг. в отражении материалов устной истории (на примере западных областей Беларуси)». Не преувеличу, если скажу, что Илья – одаренный студент, который знает и любит свой предмет. Он не довольствуется достигнутыми результатами, а находится в постоянном поиске.

В 2021 году молодой человек принял участие в Международной акции памяти «Находки семейных архивов» (Беларусь – Россия, на базе Пензенского государственного университета архитектуры и строительства), по итогам которой в сборнике работ была опубликована его статья о прадедушке «Долгий путь домой».

Помимо учебной и научной деятельности принимает активное участие в общественной жизни факультета. Занимается организацией работы студенческого объединения «Дискуссионный клуб», осуществляет деятельность студенческих кружков «Лига дебатов» (совместно с РОО «Белая Русь»»), интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?». В декабре 2021 года участвовал в финале международного конкурса «Союзная лига дебатов», который проходил в Москве.

Илья благодарен, что судьба его свела с одним замечательным человеком, педагогом с большой буквы – доцентом Евгением Розенблатом, который является куратором его курсовой работы. Именно Евгений Семенович вдохновил молодого человека заниматься исследовательской работой, открывать для себя и других наше прошлое, без которого, как бы это ни звучало банально, нет будущего.

На историческом факультете созданы все условия для самореализации личности, а его выпускники – востребованные специалисты, которые реализуют себя во многих сферах общественной деятельности. Пример тому – Илья Тельпук, о котором, уверена, мы еще не один раз услышим.

Екатерина Яцушкевич.