Информационный продукт Telegram-чата «Жыве Лунiнец» признан экстремистским

Прокуратурой района в ходе мониторинга информации, размещаемой в открытом доступе установлено, что на данном ресурсе «Жыве Лунiнец» публично распространен ряд публикаций, содержащих призывы к экстремистской деятельности.

По инициативе прокуратуры района решением суда Ленинского района г. Бреста от 10.08.2021 информационная продукция Telegram-чат с названием «Жыве Лунiнец» признана экстремистским материалом.

В настоящее время Telegram-чат «Жыве Лунiнец» включен в республиканский список экстремистских материалов.

Отныне лица за распространение, изготовление, издание, хранение, перевозку информационной продукции содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность, будут привлекаться к административной ответственности по ч.2 ст. 19.11 КоАП Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусматривает наложение административных взысканий в виде штрафа, общественных работ и ареста. Одновременно с этим у правонарушителей могут быть конфискованы орудие и средства (телефон, компьютер и др.) совершения административного правонарушения.

Telegram-чат «Жыве Лунiнец» находится на особом контроле прокуратуры района.