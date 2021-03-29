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Инспектор ГАИ посетил отделение дневного пребывания  для граждан пожилого возраста 

Инспектор ГАИ Сергей Валько посетил отделение дневного пребывания  для граждан пожилого возраста  ТЦСОН в рамках профилактической акции  “Будь в безопасности”.

Гость ознакомил подопечных со статистикой дорожных аварий в стране, назвал причины травматизма пешеходов, велосипедистов, условия совершения ДТП с их участием, наличие фликеров. А еще призвал в случае выявления граждан, которые своим поведением создают угрозу безопасности, сообщать по телефону 102.

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L N

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