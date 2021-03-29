Инспектор ГАИ посетил отделение дневного пребывания  для граждан пожилого возраста 

Инспектор ГАИ Сергей Валько посетил отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН в рамках профилактической акции “Будь в безопасности”.

Гость ознакомил подопечных со статистикой дорожных аварий в стране, назвал причины травматизма пешеходов, велосипедистов, условия совершения ДТП с их участием, наличие фликеров. А еще призвал в случае выявления граждан, которые своим поведением создают угрозу безопасности, сообщать по телефону 102.