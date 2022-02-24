Итоги районного этапа ІІІ открытого конкурса юных чтецов «Зорны спеў» (Лунинецкий район)

Подведены итоги районного этапа ІІІ открытого конкурса юных чтецов «Зорны спеў», который проходил с 31.01.по 18.02.2022 года.

По решению жюри стали победителями и награждены дипломами І, ІІ и ІІІ степени следующие учащиеся:

в возрастной категории 1-4 классы

Дипломом І степени – Брезин Максим, учащийся ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца».

Дипломами ІІ степени –

Ходин Руслан, учащийся ГУО «Красновольская ясли-сад-средняя школа»; Шевчик Данил, учащийся ГУО «Любанская ясли-сад-средняя школа Лунинецкого района»; Хмелевская Милана, учащаяся ГУО «Средняя школа №1 г. Микашевичи»;

Янкова Михалина, учащаяся ГУО «Средняя школа №4 г. Лунинца».

Дипломами ІІІ степени

Ёвич Анастасия, учащаяся ГУО “Средняя школа аг. Вулька – 2»; Салей Софья, учащаяся ГУО «Микашевичская гимназия им. В.И.Недведского»;

Скибицкая Анастасия, учащаяся ГУО «Богдановская средняя школа Лунинецкого района»; Котович Милана, учащаяся ГУО «Средняя школа №2 г.Микашевичи; Иванов Илья, учащийся ГУО «Средняя школа №2 г. Микашевичи»; Короваевич Надежда, учащаяся ГУО «Ракитненская ясли-сад-базовая школа».

В возрастной категории 5-6 классы

Дипломом І степени – Мозоль Максим, учащийся ГУО «Средняя школа №4 г. Лунинца».

Дипломами ІІ степени –

Яблуновская Ксения, учащаяся ГУО «Микашевичская гимназия им. В.И.Недведского»; Носкович Константин, учащийся ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца»; Павлюк Игнат, учащийся ГУО «Ясли-сад-средняя школа аг. Вулька-1».

Дипломами ІІІ степени

Жук Анна, учащаяся ГУО «Дятловичская средняя школа». Косач Софья, учащаяся ГУО «Любанская ясли-сад-средняя школа Лунинецкого района». Каленкович Елизавета, учащаяся ГУО «Средняя школа №2 г. Лунинца». Шевчик Сабрина, учащаяся ГУО «Средняя школа №2 г. Микашевичи».

В возрастной категории 7-8 классы

Дипломом І степени – Кунцевич Дарья, учащаяся ГУО «Микашевичская гимназия им. В.И.Недведского».

Дипломами ІІ степени –

Хилинская Татьяна, учащаяся ГУО «Средняя школа №1 г. Микашевичи»; Вышинская Вероника, учащаяся ГУО «Средняя школа №3 г. Лунинца».

Дипломами ІІІ степени –

1. Колесникович Дарья, учащаяся ГУО «Лобчанская ясли-сад-базовая школа»;

2. Красникевич Максим, учащийся ГУО «Любанская ясли-сад-средняя школа Лунинецкого района»;

Бояков Михаил, учащийся ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца»; Брезина Дана, учащаяся ГУО «Средняя школа №4 г. Лунинца».

В возрастной категории 9-11 классы

Дипломом І степени – Смирнова Александра, учащаяся ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца».

Дипломами ІІ степени –

Зимова Антонина, учащаяся ГУО «Красновольская ясли-сад-средняя школа»; Ильючик Арсений, учащийся ГУО «Лунинская ясли-сад-средняя школа»; Шалыгина София, учащаяся ГУО «Средняя школа №4 г. Лунинца».

Дипломами ІІІ степени –

Насеня Анна, учащаяся ГУО «Средняя школа аг. Вулька-2»; Кулакевич Наталья, учащаяся ГУО «Редигеровская средняя школа»; Прожерина Валерия, учащаяся ГУО «Средняя школа №1 г. Микашевичи»;

Кохович Руслан, учащийся ГУО «Средняя школа №4 г. Лунинца».

В номинации «Проба пера»:

Дипломом І степени – Ивашкевич Владислав, учащийся ГУО «Средняя школа №3 г. Лунинца».

Дипломами ІІ степени –

1. Хвесюк Михайлина, учащаяся ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского»;

2. Костюкевич Диана, учащаяся ГУО «Средняя школа №2 г. Микашевичи»;

3. Гелец Руслан, учащийся ГУО «Ясли-сад-средняя школа аг. Вулька – 1».

4. Кошкевич Ольга, учащаяся ГУО «Богдановская средняя школа Лунинецкого района».

Дипломами ІІІ степени –

1. Гелец Дарья, учащаяся ГУО «Ясли-сад-средняя школа аг. Вулька-1»;

2. Лихтар Виктория, учащаяся ГУО «Велутская средняя школа»;

3. Емельянович Полина, учащаяся ГУО «Средняя школа №3 г. Лунинца»;

4. Емельянович Егор, учащийся ГУО «Средняя школа №3 г. Лунинца».

Поздравляем победителей!

В областном этапе конкурса примут участие следующие учащиеся:

в возрастной категории 1-4 классы – Брезин Максим, учащийся ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца»;

в возрастной категории 5-6 классы – Мозоль Максим, учащийся ГУО «Средняя школа №4 г. Лунинца»;

В возрастной категории 7-8 классы – Кунцевич Дарья, учащаяся ГУО «Микашевичская гимназия им. В.И.Недведского»;

В возрастной категории 9-11 классы – Смирнова Александра, учащаяся ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца».

В номинации «Проба пера» – Ивашкевич Владислав, учащийся ГУО «Средняя школа №3 г. Лунинца».

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома