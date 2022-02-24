Итоги районного этапа ІІІ открытого конкурса юных чтецов «Зорны спеў» (Лунинецкий район)
Подведены итоги районного этапа ІІІ открытого конкурса юных чтецов «Зорны спеў», который проходил с 31.01.по 18.02.2022 года.
По решению жюри стали победителями и награждены дипломами І, ІІ и ІІІ степени следующие учащиеся:
в возрастной категории 1-4 классы
Дипломом І степени – Брезин Максим, учащийся ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца».
Дипломами ІІ степени –
- Ходин Руслан, учащийся ГУО «Красновольская ясли-сад-средняя школа»;
- Шевчик Данил, учащийся ГУО «Любанская ясли-сад-средняя школа Лунинецкого района»;
- Хмелевская Милана, учащаяся ГУО «Средняя школа №1 г. Микашевичи»;
- Янкова Михалина, учащаяся ГУО «Средняя школа №4 г. Лунинца».
Дипломами ІІІ степени
- Ёвич Анастасия, учащаяся ГУО “Средняя школа аг. Вулька – 2»;
- Салей Софья, учащаяся ГУО «Микашевичская гимназия им. В.И.Недведского»;
- Скибицкая Анастасия, учащаяся ГУО «Богдановская средняя школа Лунинецкого района»;
- Котович Милана, учащаяся ГУО «Средняя школа №2 г.Микашевичи;
- Иванов Илья, учащийся ГУО «Средняя школа №2 г. Микашевичи»;
- Короваевич Надежда, учащаяся ГУО «Ракитненская ясли-сад-базовая школа».
В возрастной категории 5-6 классы
Дипломом І степени – Мозоль Максим, учащийся ГУО «Средняя школа №4 г. Лунинца».
Дипломами ІІ степени –
- Яблуновская Ксения, учащаяся ГУО «Микашевичская гимназия им. В.И.Недведского»;
- Носкович Константин, учащийся ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца»;
- Павлюк Игнат, учащийся ГУО «Ясли-сад-средняя школа аг. Вулька-1».
Дипломами ІІІ степени
- Жук Анна, учащаяся ГУО «Дятловичская средняя школа».
- Косач Софья, учащаяся ГУО «Любанская ясли-сад-средняя школа Лунинецкого района».
- Каленкович Елизавета, учащаяся ГУО «Средняя школа №2 г. Лунинца».
- Шевчик Сабрина, учащаяся ГУО «Средняя школа №2 г. Микашевичи».
В возрастной категории 7-8 классы
Дипломом І степени – Кунцевич Дарья, учащаяся ГУО «Микашевичская гимназия им. В.И.Недведского».
Дипломами ІІ степени –
- Хилинская Татьяна, учащаяся ГУО «Средняя школа №1 г. Микашевичи»;
- Вышинская Вероника, учащаяся ГУО «Средняя школа №3 г. Лунинца».
Дипломами ІІІ степени –
1. Колесникович Дарья, учащаяся ГУО «Лобчанская ясли-сад-базовая школа»;
2. Красникевич Максим, учащийся ГУО «Любанская ясли-сад-средняя школа Лунинецкого района»;
- Бояков Михаил, учащийся ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца»;
- Брезина Дана, учащаяся ГУО «Средняя школа №4 г. Лунинца».
В возрастной категории 9-11 классы
Дипломом І степени – Смирнова Александра, учащаяся ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца».
Дипломами ІІ степени –
- Зимова Антонина, учащаяся ГУО «Красновольская ясли-сад-средняя школа»;
- Ильючик Арсений, учащийся ГУО «Лунинская ясли-сад-средняя школа»;
- Шалыгина София, учащаяся ГУО «Средняя школа №4 г. Лунинца».
Дипломами ІІІ степени –
- Насеня Анна, учащаяся ГУО «Средняя школа аг. Вулька-2»;
- Кулакевич Наталья, учащаяся ГУО «Редигеровская средняя школа»;
- Прожерина Валерия, учащаяся ГУО «Средняя школа №1 г. Микашевичи»;
- Кохович Руслан, учащийся ГУО «Средняя школа №4 г. Лунинца».
В номинации «Проба пера»:
Дипломом І степени – Ивашкевич Владислав, учащийся ГУО «Средняя школа №3 г. Лунинца».
Дипломами ІІ степени –
1. Хвесюк Михайлина, учащаяся ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского»;
2. Костюкевич Диана, учащаяся ГУО «Средняя школа №2 г. Микашевичи»;
3. Гелец Руслан, учащийся ГУО «Ясли-сад-средняя школа аг. Вулька – 1».
4. Кошкевич Ольга, учащаяся ГУО «Богдановская средняя школа Лунинецкого района».
Дипломами ІІІ степени –
1. Гелец Дарья, учащаяся ГУО «Ясли-сад-средняя школа аг. Вулька-1»;
2. Лихтар Виктория, учащаяся ГУО «Велутская средняя школа»;
3. Емельянович Полина, учащаяся ГУО «Средняя школа №3 г. Лунинца»;
4. Емельянович Егор, учащийся ГУО «Средняя школа №3 г. Лунинца».
Поздравляем победителей!
В областном этапе конкурса примут участие следующие учащиеся:
в возрастной категории 1-4 классы – Брезин Максим, учащийся ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца»;
в возрастной категории 5-6 классы – Мозоль Максим, учащийся ГУО «Средняя школа №4 г. Лунинца»;
В возрастной категории 7-8 классы – Кунцевич Дарья, учащаяся ГУО «Микашевичская гимназия им. В.И.Недведского»;
В возрастной категории 9-11 классы – Смирнова Александра, учащаяся ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца».
В номинации «Проба пера» – Ивашкевич Владислав, учащийся ГУО «Средняя школа №3 г. Лунинца».
По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома