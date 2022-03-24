Итоги районного этапа творческого конкурса «100 шагов к профессии прокурора» (Лунинецкий район)

22 марта 2022 в ГУО «Центр детского творчества г. Лунинца» прошло торжественное подведение итогов районного этапа творческого конкурса «100 шагов к профессии прокурора» с участием прокурора Лунинецкого района Юрия Прокопчука.

Участие в конкурсе приняло 20 учреждений общего среднего образования и 2 учреждения профессионально-технического образования. На конкурс представлено 37 работ: 22 работы в номинации «Лучшее эссе», 11 работ в номинации «Лучший плакат», 4 работы в номинации «Лучший видеоролик»

Начальник отдела по образованию Людмила Ковшик вручила благодарности участникам конкурса. Дипломами прокуратуры Лунинецкого района были награждены победители.

В ходе мероприятия Юрий Прокопчук затронул тему увековечения памяти жертв геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, памяти Хатынской трагедии.

Завершилось мероприятие посещением экспозиции в Лунинецком краеведческом музее, посвященной ходу и реализации расследования уголовного дела, связанного с геноцидом белорусского народа.

Победители районного этапа конкурса

Номинация «Лучшее эссе»

Диплом 1 степени

Плис Светлана, учащаяся ГУО «Средняя школа № 1 г. Лунинца»;

Гурина Татьяна, учащаяся ГУО «Средняя школа № 1 г. Лунинца».

Диплом 2 степени

Дуньчик Анна, учащаяся ГУО «Ясли-сад-средняя школа аг. Вулька-1»;

Антонович Родион, учащийся ГУО «Полесская средняя школа».

Диплом 3 степени

Брезин Алексей, учащийся ГУО «Дятловичская средняя школа»;

Свибович Дмитрий, учащийся ГУО «Красновольская ясли-сад-средняя школа».

Номинация «Лучший плакат»

Диплом 1 степени

Подомацкая Елизавета, учащаяся ГУО «Средняя школа № 2 г. Микашевичи».

Диплом 2 степени

Богданец Иван, учащийся ГУО «Полесская средняя школа»;

Хролович Анастасия, учащаяся ГУО «Дятловичская средняя школа»

Дипломом 3 степени

Чумак Денис, учащийся УО «Лунинецкий государственный политехнический профессионально-технический колледж»;

Коллектив учащихся ГУО «Средняя школа № 2 г. Микашевичи»

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома