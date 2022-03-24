Итоги районного этапа творческого конкурса «100 шагов к профессии прокурора» (Лунинецкий район)
22 марта 2022 в ГУО «Центр детского творчества г. Лунинца» прошло торжественное подведение итогов районного этапа творческого конкурса «100 шагов к профессии прокурора» с участием прокурора Лунинецкого района Юрия Прокопчука.
Участие в конкурсе приняло 20 учреждений общего среднего образования и 2 учреждения профессионально-технического образования. На конкурс представлено 37 работ: 22 работы в номинации «Лучшее эссе», 11 работ в номинации «Лучший плакат», 4 работы в номинации «Лучший видеоролик»
Начальник отдела по образованию Людмила Ковшик вручила благодарности участникам конкурса. Дипломами прокуратуры Лунинецкого района были награждены победители.
В ходе мероприятия Юрий Прокопчук затронул тему увековечения памяти жертв геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, памяти Хатынской трагедии.
Завершилось мероприятие посещением экспозиции в Лунинецком краеведческом музее, посвященной ходу и реализации расследования уголовного дела, связанного с геноцидом белорусского народа.
Победители районного этапа конкурса
Номинация «Лучшее эссе»
Диплом 1 степени
- Плис Светлана, учащаяся ГУО «Средняя школа № 1 г. Лунинца»;
- Гурина Татьяна, учащаяся ГУО «Средняя школа № 1 г. Лунинца».
Диплом 2 степени
- Дуньчик Анна, учащаяся ГУО «Ясли-сад-средняя школа аг. Вулька-1»;
- Антонович Родион, учащийся ГУО «Полесская средняя школа».
Диплом 3 степени
- Брезин Алексей, учащийся ГУО «Дятловичская средняя школа»;
- Свибович Дмитрий, учащийся ГУО «Красновольская ясли-сад-средняя школа».
Номинация «Лучший плакат»
Диплом 1 степени
- Подомацкая Елизавета, учащаяся ГУО «Средняя школа № 2 г. Микашевичи».
Диплом 2 степени
- Богданец Иван, учащийся ГУО «Полесская средняя школа»;
- Хролович Анастасия, учащаяся ГУО «Дятловичская средняя школа»
Дипломом 3 степени
- Чумак Денис, учащийся УО «Лунинецкий государственный политехнический профессионально-технический колледж»;
- Коллектив учащихся ГУО «Средняя школа № 2 г. Микашевичи»
По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома