“Излишняя доверчивость может привести к потере денежных средств” – прокурор

С каждым годом в Республике Беларусь растет количество пользователей глобальной компьютерной сети. Такие темпы проникновения информационных технологий во все сферы жизнедеятельности являются предпосылкой возрастающего количества правонарушений в этой сфере. Законодательством предусмотрена ответственность, в том числе и уголовная, за совершение противоправных деяний в сфере высоких технологий. Беседуем с прокурором Лунинецкого района Сергеем ГОРОШКО:

– В средствах массовой информации владельцев пластиковых банковских карточек не один раз предупреждали, что излишняя доверчивость может привести к потере денежных средств. При этом напоминали о важности хранения ПИН-кода в памяти или в потайном месте, куда другие лица не имеют доступа. Но, к сожалению, не все прислушиваются к советам, так как уверены – их никогда не обманут нечистые на руку люди. Но обратной стороне есть множество примеров. Да и судебная практика не скрывает, что особой изворотливости злоумышленникам не нужно…

Переступить черту закона может любой человек, который случайно найдет чужую пластиковую карточку. Как известно, тот, кто не является ее законным держателем, не имеет права распоряжаться денежными средствами, находящимися на карт-счете, доступ к которому обеспечивается с помощью использования указанной карточки. Преступлением станет снятие денежных средств вне зависимости, придется ли вводить пин-код или нет, либо проведение иных транзакций. Подчеркну, что размер израсходованной с банковской пластиковой карточки суммы также не имеет значения.

– Сколько подобных дел было в этом году?

– За 10 месяцев Лунинецким РОСК по статье 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь было возбуждено 68 дел, что на 35 больше, чем за аналогичный период 2019-го. В качестве примера приведу ситуацию, в которую попал 54-летний уроженец одной из деревень района. Мужчина случайно нашел платежную карточку. Но вместо того, чтобы отнести ее в ближайшее отделение банка, решил оставить себе. В один из дней он отправился в магазин, где приобрел товары на 3 рубля 20 копеек. Казалось бы, сумма незначительная, но своими умышленными действиями, выразившимися в хищении имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженными с несанкционированным доступом к компьютерной информации, гражданин совершил преступление. Он же, повторно, в состоянии алкогольного опьянения, попытался отовариться уже в другом магазине. Но довести свои действия до конца не смог – на карточке уже не было достаточно денежных средств. Фигуранта уголовного дела признали виновным и приговорили к штрафу в 40 базовых величин – 1080 рублей.

– Уточните, пожалуйста, с какого возраста по этой статье наступает ответственность?

– С 14-летнего. И более того, санкция по части 2 ст. 212 УК Республики Беларусь предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Поэтому хочу обратиться ко всем держателям пластиковых банковских карточек. Никогда, никому и не под каким предлогом нельзя передавать номер своей карточки, а также 3-значный номер защитного кода. Как известно, странички в социальных сетях есть практически у каждого. Злоумышленникам не составляет особого труда получить несанкционированный доступ к ним. Со взломанного аккаунта от имени владельца рассылаются сообщения с просьбой назвать реквизиты, срок действия и 3-значный CVV-код с обратной стороны. Либо сообщается номер расчетного счета, куда нужно перечислить денежные средства. И очень досадно, что сами потерпевшие откликаются на уловки преступников и осуществляют переводы на предложенные реквизиты.

Недавно Лунинецким РОСК возбуждено очередное уголовное дело в отношении неустановленного лица, которое в сети Интернет путем общения в мессенжере Viber от имени аккаунта «Беларусбанк» с гражданкой района, обманным путем завладело правом доступа к ее карт-счету. В тот же день у женщины было похищено 120 рублей.

Чтобы защитить себя от подобного, знайте и всегда соблюдайте простое правило – никому не сообщайте персональных данных. Пин-код дает действительно большие возможности: расчеты в торговых точках, в том числе через Интернет, снятие наличных средств, денежные переводы и т.д. Помните, что такие сведения носят абсолютно конфиденциальный характер.