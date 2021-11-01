Кадровые изменения в РОВД

На должность заместителя начальника РОВД – начальника милиции общественной безопасности назначен Александр Веренич.

Родился в 1979 г. в Лунинце. В 2001 г. закончил БрГУ им. А.С. Пушкина, а 2008-ом – Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

Несмотря на то, что в коллективе Александр Веренич с 2002 года и на протяжении всех этих лет его служба связана с Лунинецким РОВД, заместитель начальника УВД Брестского облисполкома Александр Кисель все же остановился на ступеньках его карьерного роста. Начинал работу в должности участкового инспектора инспекции по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности и специальной милиции Микашевичского поссовета. В 2007–2013 гг. – участковый инспектор ИДН РОВД, командир третьего взвода ППС, начальник ИДН РОВД. С 2013-го – начальник штаба отдела внутренних дел. Награжден медалью «За безупречную службу» III степени.