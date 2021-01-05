Как будут работать медицинские учреждения в период с 7 по 10 января?

В главном управлении по здравоохранению Брестского облисполкома пояснили, как будут работать поликлиники и больницы в период с 7 по 10 января 2021 года.

Учреждения здравоохранения района в период с 7 по 10 января 2021 года будут работать по утвержденному графику. В четверг, 7 января, они будут работать по графику праздничного дня, 8 января – в режиме рабочего дня, 9 января – по графику работы в субботний день. Режим выходного дня будет действовать в воскресенье, 10 января.