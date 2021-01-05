Новости районаСоциум

Как будут работать медицинские учреждения в период с 7 по 10 января?

В главном управлении по здравоохранению Брестского облисполкома пояснили, как будут работать поликлиники и больницы в период с 7 по 10 января 2021 года.

Учреждения здравоохранения района в период с 7 по 10 января 2021 года будут работать по утвержденному графику. В четверг, 7 января, они будут работать по графику праздничного дня, 8 января – в режиме рабочего дня, 9 января – по графику работы в субботний день. Режим выходного дня будет действовать в воскресенье, 10 января.

Теги
Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Прием граждан проведет Игорь Круглич

Прием граждан проведет Игорь Круглич

Photo of Анатолий Насеня посетил детский дом семейного типа

Анатолий Насеня посетил детский дом семейного типа

Photo of В Беларуси все готово для перехода на биометрические документы – МВД

В Беларуси все готово для перехода на биометрические документы – МВД

Photo of Назначен новый глава белорусских католиков

Назначен новый глава белорусских католиков

Photo of В Беларуси вместо госпошлины вводится транспортный налог

В Беларуси вместо госпошлины вводится транспортный налог

Photo of Электроэнергию отключат в Любани

Электроэнергию отключат в Любани

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть