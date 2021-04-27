Как обезопасить свой велосипед от кражи?

Сотрудники ЛПМ на ст. Лунинец Барановичского ОВДТ напоминают, что беспечность граждан по отношению к своему имуществу может стать причиной его кражи. Особое внимание в весенне-летний период правоохранители заостряют на таком довольно ценном объекте собственности как велосипед, который владельцы зачастую оставляют без присмотра и к тому же не пристегивают запирающими устройствами.

В настоящее время на железнодорожном вокзале ст. Лунинец имеется две велостоянки. При этом некоторые граждане продолжают оставлять не пристегнутые велосипеды вне специально отведенных для их стоянки мест. Такие велосипеды изымаются сотрудниками милиции и помещаются на велостоянки. В случае если же установить владельца бесхозного велосипеда не удается, то они как и другие бесхозные вещи, направляются в камеру хранения забытых и найденных вещей железнодорожного вокзала ст. Барановичи – Полесские.

Чтобы обезопасить свой велосипед в случае кражи следует:

Хранить документы, полученные Вами при его покупке.

Помнить, что покупая велосипед без документов, Вы рискуете купить краденый велосипед.

Ели документов на велосипед у Вас по каким-то причинам нет, обязательно перепишите или сфотографируйте серийные номера рамы (обычно он выбит внизу рамы). Также желательно сделать фотографию велосипеда целиком.

В случае кражи, эти меры значительно помогут в поиске похищенного.