Как отметят День Независимости в Лунинце?

Праздничные мероприятия 3 июля в Лунинце пройдут в городском сквере, на стадионе “Полесье” и площади Ленина.

В 9.40 состоится возложение корзин с цветами к обелискам. В 10.00 на стадионе начнется торжественный митинг.

С 11.00 до 14.00 на стадионе гостей праздника ждет концертная программа, выставка изделий детского творчества, спортивно-массовые мероприятия и игровая программа для детей.

В 13.00 в кинотеатре пройдет демонстрация кинофильма “Судьба диверсанта”.

В 20.00 на площади начнется вечерняя танцевально-развлекательная программа, которая продолжится до 23.00.

3 июля также будут работать выездная торговля и аттракционы.