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Как отметят День Независимости в Лунинце?
Праздничные мероприятия 3 июля в Лунинце пройдут в городском сквере, на стадионе “Полесье” и площади Ленина.
В 9.40 состоится возложение корзин с цветами к обелискам. В 10.00 на стадионе начнется торжественный митинг.
С 11.00 до 14.00 на стадионе гостей праздника ждет концертная программа, выставка изделий детского творчества, спортивно-массовые мероприятия и игровая программа для детей.
В 13.00 в кинотеатре пройдет демонстрация кинофильма “Судьба диверсанта”.
В 20.00 на площади начнется вечерняя танцевально-развлекательная программа, которая продолжится до 23.00.
3 июля также будут работать выездная торговля и аттракционы.