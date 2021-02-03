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Какие дома ждет капитальный ремонт в 2021 году?

В текущем году планируется сделать капитальный ремонт в 5 многоквартирных домах района. Такая информация размещена на сайте Лунинецкого ЖКХ.

В Лунинце ремонтные работы пройдут в домах по ул. Лисовича, 1 и Красная 119а. В планах – ремонт кровли, межпанельных швов, козырьков и крылец, устройство водосточной системы, замена инженерных сетей, дверных и оконных блоков в местах общего пользования. А также устройство системы заземления и молниезащиты, дополнительной системы уравнивания потенциалов.

Такие же ремонтные работы ожидают и дом по улице Советской, 51 в Больших Чучевичах.

Еще два дома отремонтируют в Микашевичах – по ул. Первомайская, 12 и ул. Ленинская , 43. В последнем, кроме прочего, в перечне работ указаны устройство сетей центральной системы холодного водоснабжения и канализации, а также перевод дома на электроотопление и электроподогрев воды.

В 2021-ом начать ремонтные работы планируют еще по двум адресам: на Некрасова, 6 – в Лунинце и на Октябрьской, 13 – в Полесском.

Всего в программе капитального ремонта на 2021-2025 годы 29 адресов. Узнать, какие дома отремонтируют в ближайшую пятилетку можно на сайте Лунинецкого ЖКХ.

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