Какие ограничения и запреты действуют в водоохранной зоне и прибрежной полосе?

Ограничения и запреты в водоохранной зоне и прибрежной полосе

Микашевичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает о том, что в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов действуют запреты и ограничения хозяйственной и иной деятельности:

самовольная застройка прибрежной полосы (возведение заборов до береговой линии, препятствующих свободному доступу граждан к водному объекту, незаконное строительство иных объектов);

нарушение режима водоохранных зон и прибрежных полос, в части рубки леса, пересадки объектов растительного мира, загрязнения и захламления территории.

Следует знать, что в границах прибрежных полос не допускается:

ограждение земельных участков на расстоянии менее 5 метров по горизонтали от береговой линии, за исключением земельных участков, предоставленных для возведения и обслуживания водозаборных сооружений, объектов внутреннего водного транспорта, энергетики, рыбоводных хозяйств, объектов лечебно-оздоровительного назначения, эксплуатация которых непосредственно связана с использованием поверхностных водных объектов;

размещение лодочных причалов и баз для стоянки маломерных судов за пределами отведенных для этих целей мест, определяемых местными исполнительными и распорядительными органами;

На расстоянии до 10 метров по горизонтали от береговой линии:

применение всех видов удобрений и химических средств защиты растений, за исключением их применения при проведении работ, связанных с регулированием распространения и численности дикорастущих растений отдельных видов в соответствии с законодательством об охране и использовании растительного мира, о защите растений;

обработка и распашка земель (почв), за исключением обработки земель (почв) для залужения и посадки защитных лесов, а также при проведении отдельных видов работ в соответствии с законодательством;

стоянка механических транспортных средств до 30 метров по горизонтали от береговой линии водного объекта, за исключением механических транспортных средств органов рыболовного контроля, системы обеспечения безопасности Республики Беларусь, безопасности судоходства, республиканских унитарных предприятий внутренних водных путей, арендаторов (пользователей) рыболовных угодий и иных юридических лиц при наличии документов, подтверждающих законность их нахождения в рыболовных угодьях для выполнения возложенных на них задач и функций, а также специально отведенных в установленном порядке мест для стоянок, мойка транспортных и других технических средств в пределах водоохранных зон водных объектов.

В границах прибрежных полос и водоохранных зон действует ряд иных ограничений и запретов, установленных в статьях 53 и 54 Водного кодекса Республики Беларусь.

За нарушение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах или прибрежных полосах предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 16.34 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, которая влечет наложение штрафа до 10 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до 25 базовых величин, а на юридическое лицо – до 50 базовых величин.