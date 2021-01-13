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Книгу о малой родине написал внештатный автор “Лунінецкіх навін”

Книга “Вяртанне на Радзіму” вышла из-под пера давнего внештатного автора “Лунінецкіх навін” Александра Лихтара. 

Александр Ильич живет в Гоцке, что на Минщине, но связь с малой родиной не теряет. Вот и историческое произведение, содержанием более чем в 350 страниц, открывает факты из прошлого деревни Большие Чучевичи. Судьбу малой родины – через судьбы ее жителей. Примерно так можно выразить основной лейтмотив издания. Тираж его небольшой – всего 200 экземпляров, от чего литературная ценность книги, написанной красивым белорусским языком, становится еще более значимой. 

Автор мечтает, чтобы книга по возможности появилась на полках школьных библиотек и не только. Связаться с ним можно телефону 8-029-928-48-47.

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L N

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