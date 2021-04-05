Когда зазвучит легендарный «Марш Славянки»?

Ответ на этот вопрос знает начальник отдела призыва на военную службу военного комиссариата Лунинецкого и Ганцевичского районов подполковник Руслан Клюкач:

– Призыв граждан на срочную службу и службу в резерве в феврале-мае 2021 года происходит на основании Указа Президента Республики Беларусь и соответствующего решения райисполкома. Большинство будущих военнослужащих уже прошли медицинский осмотр не только на местах, но и в учреждениях здравоохранения области. Результаты этих обследований рассмотрены на заседаниях призывной комиссии. Сейчас идет работа по отбору новобранцев представителями сил специальных операций, органов пограничной службы и внутренних войск МВД Республики Беларусь. Торжественные проводы запланированы на 4 мая: в ГДК состоится традиционный День призывника. Отправка молодого пополнения пройдет в период с 14 по 28 мая.

В военкомат все чаще обращаются юноши с вопросом о поступлении на службу по контракту. Каждому разъясняли основные моменты, подчеркивая многочисленные привилегии и преимущества. Порадовал и тот факт, что все меньше регистрируется случаев уклонения от призыва. В прошлом году только трижды готовили соответствующие материалы в РОВД. По результатам проведенных проверок было возбуждено 2 уголовных дела по части 1 статьи 435 Уголовного кодекса Республики Беларусь, еще по одному – идет разбирательство.

Обращу внимание родителей и будущих военнослужащих, что все мероприятия призыва осуществляются на основании нормативно-правовых актов. Также поделюсь приятной новостью для абитуриентов, желающих стать курсантами военно-учебных заведений нашей страны и Российской Федерации. До 7 мая продлен срок приема заявлений от кандидатов для поступления. По всем интересующим вопросам обращайтесь по адресу: г. Лунинец, ул. 17 Сентября, 20 или по телефону 6-26-49.