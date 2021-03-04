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Околоток № 4 Лунинецкой дистанции пути – Лауреат престижной профессиональной премии

Белорусская железная дорога определила лауреатов премии имени машиниста В.А. Яцкевича по итогам работы за 2020 год.

Среди коллективов, проявивших инициативу и добившихся высоких результатов в обеспечении безопасности движения поездов, маневровой работы и техники безопасности, работники околотка № 4 Лунинецкой дистанции пути. Возглавляет его мастер Владимир Колбик.

Премия имени машиниста В.А. Яцкевича является одной из наиболее престижных на Белорусской железной дороге. Она по результатам работы за предыдущий год с целью улучшения работы по обеспечению безопасности движения и техники безопасности, развитию общественного контроля, воспитанию железнодорожников на лучших примерах выполнения служебного долга.

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Наталья Лялюк

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