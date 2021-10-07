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Коммунальники убрали пустырь на Октябрьской

Небольшой участок на улице Октябрьская пустует не первый год. Деревья стали старыми, территория заросла хмызняком.

– Так и змеи завестись могут. Так оставлять нельзя, – с тревогой в голосе лунинчанка Эмма Шалик позвонила в коммунальную службу. Руководство оперативно отправило по названному адресу работников.

Эмма Шалик и Светлана Мальцева

Под контролем мастера по озеленению Светланы Мальцевой, на участке загудели бензопилы. Старые деревья падали от умелых движений Николая Кузьмича, Игоря Викторовича, Николая Грудько и Сергея Сидоровича.

Иван Николаевич

Когда надо было подняться к вершинам, сразу на помощь приходил водитель автовышки Иван Николаевич. Буквально за несколько минут ветвями был наполнен трактор. Тракторист Дмитрий Брезин вывез срезанное и оперативно вернулся обратно, за “новой порцией”.

Дмитрий Брезин

– Теперь здесь красота. Смотрите, как улица преобразилась. Спасибо огромное коммунальникам за то, что быстро приехали и такой порядок навели. Передайте им огромное спасибо, – теперь голос Эммы Васильевны был наполнен радостными нотками. – Вместе можно и нужно делать любимую Лунинетчину краше!

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Александр Ковко

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