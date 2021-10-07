Коммунальники убрали пустырь на Октябрьской

Небольшой участок на улице Октябрьская пустует не первый год. Деревья стали старыми, территория заросла хмызняком.

– Так и змеи завестись могут. Так оставлять нельзя, – с тревогой в голосе лунинчанка Эмма Шалик позвонила в коммунальную службу. Руководство оперативно отправило по названному адресу работников.

Под контролем мастера по озеленению Светланы Мальцевой, на участке загудели бензопилы. Старые деревья падали от умелых движений Николая Кузьмича, Игоря Викторовича, Николая Грудько и Сергея Сидоровича.

Когда надо было подняться к вершинам, сразу на помощь приходил водитель автовышки Иван Николаевич. Буквально за несколько минут ветвями был наполнен трактор. Тракторист Дмитрий Брезин вывез срезанное и оперативно вернулся обратно, за “новой порцией”.

– Теперь здесь красота. Смотрите, как улица преобразилась. Спасибо огромное коммунальникам за то, что быстро приехали и такой порядок навели. Передайте им огромное спасибо, – теперь голос Эммы Васильевны был наполнен радостными нотками. – Вместе можно и нужно делать любимую Лунинетчину краше!