Компьютерный томограф в этом году установят в Лунинецкой райбольнице

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко во время открытия кабинета компьютерной томографии в Барановичском онкологическом диспансере.

Аппарат планируют закупить за счет средств республиканского бюджета.

Всего в прошлом году на оснащение медучреждений Брестчины из бюджета республики было выделено 27 млн рублей, в этом году часть средств из бюджета республики уже поступила на улучшение материально-технической базы Брестской областной детской больницы и медицинский городок в одном из микрорайонов областного центра.