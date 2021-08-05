ЗдоровьеНовости района
Компьютерный томограф в этом году установят в Лунинецкой райбольнице
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко во время открытия кабинета компьютерной томографии в Барановичском онкологическом диспансере.
Аппарат планируют закупить за счет средств республиканского бюджета.
Всего в прошлом году на оснащение медучреждений Брестчины из бюджета республики было выделено 27 млн рублей, в этом году часть средств из бюджета республики уже поступила на улучшение материально-технической базы Брестской областной детской больницы и медицинский городок в одном из микрорайонов областного центра.