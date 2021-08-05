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Компьютерный томограф в этом году установят в Лунинецкой райбольнице

Фото Елены Юркевич, "Заря"

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко во время открытия кабинета компьютерной томографии в Барановичском онкологическом диспансере.

Аппарат планируют закупить за счет средств республиканского бюджета.

Всего в прошлом году на оснащение медучреждений Брестчины из бюджета республики было выделено 27 млн рублей, в этом году часть средств из бюджета республики уже поступила на улучшение материально-технической базы Брестской областной детской больницы и медицинский городок в одном из микрорайонов областного центра.

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