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Концерт бардовской песни прошел во Дворце

Концерт бардовской песни “На струнах души” прошел в Дворецком ЦСДК.

Гитара, как никакой другой инструмент, подходит для белорусской песни. Легкая музыка, улыбки зрителей, хорошее настроение – все способствовало созданию теплой, дружеской атмосферы на мероприятии. В репертуаре звучали композиции о любви, Родине, жизни.

Как рассказала директор централизованной клубной системы района Галина Кулицкая, в планах артистов – множество выездных концертов, потому что организация досуга жителей, в том числе малонаселенных пунктов Лунинетчины, остается одной из важных задач работников культуры.

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L N

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