Концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел в микашевичской гимназии

5 марта, в преддверии Международного женского дня, в гимназии имени В.И. Недведского прошла праздничная концертная программа “Ох, уж эти женщины”. На позитивной ноте программу открыли импозантные ведущие – Захар Михневич и Владислав Мартынчук.

Теплые слова поздравления в адрес женской половины гимназии прозвучали и от директора Сергея Высоцкого. Руководитель вручил грамоты за многолетний добросовестный труд педагогам гимназии Раисе Синькевич и Ирине Сенюк, а также сторожу Людмиле Захаркевич.

На концерте прозвучали стихотворения от мальчиков 2 класса, песни были исполнены учащимися 10 класса Марком Тазиевым и Марией Конопацкой, учащейся 11 класса Дарьей Труханович, юмористические номера – 6-классником Максимом Дичковским и учениками 8 класса. Зажигательным и веселым оказался заключительный номер концертной программы, подготовленный учащимися 9 класса.

В зале царила невероятная атмосфера праздника. Солнечные улыбки зрителей, бурные аплодисменты в адрес выступающих, теплые слова поздравления женской половине гимназии создали по-настоящему праздничное настроение. Весь праздничный концерт прошёл на одном дыхании, оставив зрителям заряд положительных эмоций и весеннего настроения.

Ирина Шевчик, заместитель директора по воспитательной работе.