Концертом отметили День единения народов Беларуси и России в микашевичском филиале ТЦСОН

Заведующий отделения дневного пребывания инвалидов Валентина Ярмолич рассказала участникам мероприятия о крепкой и верной дружбе двух братских нардов, познакомила с историей возникновения праздника. Дружными аплодисментами поддерживали зрители самодеятельных артистов.

Посетители клубов «САМИ» и «Мы и дети» местного филиала ТЦСОН исполнили в этот день не только популярные современные хиты белорусской и российской эстрады, но и народные песни обеих стран.

Фото ТЦСОН.