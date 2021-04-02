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Концертом отметили День единения народов Беларуси и России в микашевичском филиале ТЦСОН

Заведующий отделения дневного пребывания  инвалидов Валентина Ярмолич рассказала участникам мероприятия о крепкой и верной дружбе двух братских нардов,  познакомила с историей возникновения праздника. Дружными аплодисментами поддерживали зрители самодеятельных артистов.

Посетители клубов «САМИ» и «Мы и дети» местного филиала ТЦСОН исполнили в этот день не только популярные современные хиты белорусской и российской эстрады, но и народные песни обеих стран.

Фото ТЦСОН.

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Наталья Лялюк

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