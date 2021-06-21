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Конкурс “Автоледи” пройдет в Лунинецком районе

Районный конкурс “Автоледи-2021” состоится 27 июня в 18.00 на площадке возле Ледовой арены.

К участию в соревновании приглашаются девушки до 31 года, имеющие водительское удостоверение категории В, на личном легковом автомобиле любой марки, прошедшем государственный технический осмотр в установленном порядке.

Участницы посоревнуются в трех этапах. Им предстоит на время выполнить несколько элементов вождения. сдать теоретический экзамен по правилам дорожного движения, а также презентовать свой автомобиль и рассказать о себе в  любом творческом жанре.

По итогам всех этапов определят трех победительниц, которые получат ценные подарки, цветы и дипломы.

Заявки на участие в конкурсе по форме можно отправить до 24 июня в райком БРСМ по адресу: г. Лунинец, ул. Красная, 1; тел/факс: 6-29-46, электронный адрес: lrk_brsm@mail.ru.
 
Справочная информация: 2-31-70, +37529 372-21-20 (Игорь Горгун, главный специалист отдела
идеологической работы, культуры и по делам молодежи), 6-29-46, +37544 5995988 (Ольга Арабей, первый секретарь районной организации ОО «БРСМ»).
 
К заявке необходимо приложить копию водительского удостоверения.
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