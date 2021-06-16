Конкурс литературных произведений и детских рисунков – в районе готовятся к “Лунінецкім клубніцам”

Конкурс детских рисунков “Мая клубнічная краіна” проходит в рамках районного праздника “Лунінецкія клубніцы”.

Рисунки могут быть выполнены на любом материале и исполнены в любой технике. Обязательное оформление работы: плотная основа или в рамке: в нижнем правом углу этикетка с информацией об авторе: фамилия, имя, год рождения, название рисунка.

На конкурс можно прислать только одну работу до 23 июня.

Также дан старт конкурсу литературных произведений “Мой клубничный край”. Для участия в нем необходимо не позднее 24 июня представить на рассмотрение жюри стихотворение, рассказ, басню, песню или частушку.

Произведение может быть представлено от имени одного участника или группы, творческого коллектива.

Призеры обоих конкурсов будут награждены Дипломами и подарками.

Интересующие вопросы можно задать по телефонам: 2-40-85, 3-25-38.