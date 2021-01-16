Красный Крест и ГАИ во время сильных морозов проводят акцию “Добрая дорога – с добрыми делами”

На Лунинетчине оборудовали два пункта обогрева (в райцентре и Микашевичах) на базе офисов Красного Креста. Волонтеры совместно с сотрудниками ГАИ дежурят на дорогах района.

В мобильных пунктах, а ими в морозные дни становятся автомобили госавтоинспекции и личные волонтеров, оказывают помощь тем, кто в ней нуждается, предлагают горячее питье, теплые пледы и одежду. Также на местах есть аптечки для оказания первой помощи.

Попавшие в затруднительную ситуацию водители и пассажиры смогут погреться, пока будет решаться возникшая проблема. Например, помощь может понадобиться тем, кто попал в мелкое ДТП, у кого сломается или заглохнет машина. Патрулировать дороги планируют до уменьшения морозов.

Кроме того, представители БОКК в сильные холода поддерживают бездомных людей. Им раздают продуктовые наборы.