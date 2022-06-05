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Красота — экскурсии на «Граните» (Лунинецкий район)
На РУПП «Гранит» 4 июня прошли две бесплатные экскурсии, приуроченные к Международному дню защиты детей.
Учащиеся кружка изобразительного искусства «Колорит» Дворца культуры познакомились с ландшафтом гранитного карьера «Микашевичи» и сделали пленэрные зарисовки скалистых стен и водопадов, лучшие из которых будут размещены в музее предприятия.
Также гостями РУПП «Гранит» стали дети с ограниченными возможностями из города Микашевичи и их родители. Они посетили музей, южную смотровую площадку, побывали на Аллее трудовой славы и заглянули в замок.
Информация РУПП «Гранит»