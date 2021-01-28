Кражи на объектах железнодорожного транспорта часто происходят из-за беспечности пассажиров

В прошлом году на объектах железнодорожного транспорта, что находятся в зоне оперативного обслуживания линейного пункта милиции на станции Лунинец совершены 2 кражи личного имущества граждан.

Все они произошли из-за невнимательности и беспечности владельцев вещей. Случается, пассажиры теряют вещи или оставляют их без присмотра. Это – предметы одежды, перчатки, зонты, очки. Другой раз – кошельки, мобильные телефоны и дорогая техника.

Когда отправляетесь в поездку, будьте внимательны, чтобы не попасть в список жертв преступлений. Не оставляйте вещи без присмотра и не доверяйте их незнакомцам. Документы, деньги, мобильные телефоны и другие ценные вещи всегда держите при себе. Крупногабаритные вещи перевозите под сиденьем или на багажных полках. Остерегайтесь граждан, которые предлагают распить спиртные напитки. О всех замеченных противоправных действиях сообщайте проводникам или сотрудникам милиции по телефону 102.

С целью предупреждения и предотвращения административных нарушений и преступлений в эти дни сотрудники линейного пункта милиции станции Лунинец проводят профилактические мероприятия в поездах региональных линий эконом-класса.