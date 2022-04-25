Крепкого здоровья, духовной радости и выдержки защитникам Отечества (Лунинецкий район)

В преддверии празднования Дня Светлой Пасхи военнослужащих воинских частей, расположенных на территории Лунинецкого района, посетили настоятель Лунинецкого храма в честь иконы Божьей матери «Взыскание погибших» отец Сергий и заместитель начальника мобилизационного отдела Лунинецкого ОРВК майор Тутин Р.Ю.

Священник осветил куличи и обратился к присутствующим с благословляющей речью. Он акцентировал внимание солдат на служении Родине как долге каждого мужчины. Пожелал военнослужащим крепкого здоровья, духовной радости и выдержки, благословил их на верную службу и добрые дела.