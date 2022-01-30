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“Кризисная комната” в Лунинце

30.01.2022
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ГУ «Лунинецкий территориальный центр социального обслуживания населения» предоставляет услуги «кризисной комнаты» – временного приюта гражданам, подвергшимся домашнему насилию.

Пребывание в «кризисной комнате», бытовые и прочие условия жизнедеятельности основываются на принципах самообслуживания. Питание осуществляется за счет собственных средств пострадавших граждан, а также средств, полученных от безвозмездной (спонсорской) помощи либо других источников, не запрещенных законодательством.

На бесплатной основе предоставляются: два спальных места для взрослых, одно – для ребенка раннего  возраста, кухня, холодильник, стиральная машина, библиотека, душевая, а также услуги психолога, социально-бытовая и посредническая помощь. Срок пребывания в «кризисной комнате» зависит от конкретных обстоятельств и индивидуальных особенностей граждан.

Если у вас возникла необходимость в получении услуги «кризисной комнаты», звоните по телефонам: в рабочее время (с 8.00 до 13.00, и с 14.00 до 17.00) – 2-34-01, 2-33-51, 5-57-37, горячая линия: 3-39-36, в нерабочее время – 102 (РОВД), круглосуточно: 2-40-98.

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