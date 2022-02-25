Кубки сильнейшим. Итоги “афганского турнира по мини-футболу в Лунинце

В спортивном зале СДЮШОР состоялись заключительные поединки открытого турнира по мини-футболу памяти воинов-интернационалистов.

Интересно развивались события в матче за третье место между командами «Базар» (Лунинец) и «Джокер» (Столин). Огромное желание хозяев победить привело к обидным ошибкам и двум удалениям, в том числе и вратаря. В итоге лунинчане уступили 4:7.

В матче за первое место встретились «Гранит» (Микашевичи) и «Альянс» (Лельчицы). В первом тайме футболисты Гомельщины сделали серьезную заявку на победу, забив два мяча и не пропустив ни одного. Во второй половине встречи преимущество сохранилось. Микашевичская команда, заменив вратаря на пятого полевого игрока, пыталась переломить ход игры. Но не получилось. В итоге победу праздновал «Альянс» – 5:3.

Во время торжественного закрытия участников приветствовали и вручали награды начальник сектора спорта и туризма райисполкома Петр Хвостов, директор РФСК «Здоровье» Виталий Каташук, председатель РО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Николай Ковалец, представители этой организации и межрайвоенкомата.

Призом зрительских симпатий отмечена Вероника Вышинская, а за волю к победе Герман Петровский (оба – СДЮШОР). Памятные статуэтки и дипломы вручены лучшим в номинациях: вратарю – Александру Олешкевичу («Базар»), защитнику – Николаю Мелешкевичу («Гранит»), бомбардиру Артему Дашкевичу («Альянс»), самому полезному игроку Александру Никитичу («Любань»). Лучшими игроками турнира признаны Игорь Мороз («Джокер»), Максим Баль («Альянс») и Виктор Велесюк («Базар»).