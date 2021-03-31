Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров можно пройти в Лунинце

Отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «ЛТЦСОН» проводит набор пенсионеров на курс компьютерной грамотности.

Курс открыт с целью обучения навыкам работы на смартфонах, планшетах, персональных компьютерах, поддержания социально-культурной активности пожилых людей, развития коммуникативных способностей.

Срок обучения 4 месяца. Посещение 1 раз в неделю по два учебных часа. Участие проводится на платной основе – 4,24 в месяц.

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу г. Лунинец, ул. Железнодорожная, 10а. Телефон: 2-14-81.