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Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров можно пройти в Лунинце

Отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «ЛТЦСОН» проводит  набор пенсионеров на курс компьютерной грамотности.

Курс открыт с целью обучения навыкам работы на смартфонах, планшетах, персональных компьютерах, поддержания социально-культурной активности пожилых людей, развития коммуникативных способностей.

Срок обучения 4 месяца. Посещение 1 раз в неделю по два учебных часа. Участие проводится на платной основе – 4,24 в месяц.

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу г. Лунинец, ул. Железнодорожная, 10а. Телефон: 2-14-81.

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L N

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