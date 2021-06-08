Лахвенский сельсовет стал лучшим в области

Подведены итоги областного соревнования среди сельских, городских Советов депутатов, органов территориального общественного самоуправления по решению вопросов жизнеобеспечения населения.

В этом году победу заслуженно празднуют Лахвенский сельсовет и его председатель Людмила Пашкевич. Очень кстати будет и денежная награда – 500 базовых величин.

Достижение стало первым шагом к тому, чтобы заявить о себе на республиканском уровне: Лахвенский сельсовет будет представлен на сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.