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Лес – снова под запретом

В связи с установившейся сухой солнечной погодой и сложившимся высоким классом пожарной опасности на территории лесного фонда Лунинецкого района на основании решения Лунинецкого райисполкома №636 от 08.04.20 г. с 15 июля введён запрет на посещение лесов.

Введение запрета на посещение лесов – мера, направленная на обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда и подразумевает полный отказ от посещения лесов гражданами (в т.ч. для прогулок, отдыха на природе и т.д.), а также въезд транспорта, за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль в соответствии со статьей 106 Лесного кодекса Республики Беларусь, а также сил обеспечения национальной безопасности, перечисленных в пункте 60 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. №575.
Важно помнить о соблюдении правил пожарной безопасности. Так, в пожароопасный сезон запрещается разводить костры, оставлять непотушенные окурки и другие предметы горения, недопустима заправка транспорта топливом на лесных дорогах.

Гражданина, который нарушил запрет на посещение лесов, ждет административная ответственность (ст. 16.21 Кодекса об Административных правонарушениях от 06.01.21г). И если в одном случае все может ограничиться предупреждением, то в другом – штрафом в размере до 12 базовых величин (348 рублей). Если же лесному фонду будет причинен еще и ущерб, то размер штрафных санкций может вырасти до 30 базовых величин (870 рублей).

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