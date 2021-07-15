Лес – снова под запретом

В связи с установившейся сухой солнечной погодой и сложившимся высоким классом пожарной опасности на территории лесного фонда Лунинецкого района на основании решения Лунинецкого райисполкома №636 от 08.04.20 г. с 15 июля введён запрет на посещение лесов.

Введение запрета на посещение лесов – мера, направленная на обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда и подразумевает полный отказ от посещения лесов гражданами (в т.ч. для прогулок, отдыха на природе и т.д.), а также въезд транспорта, за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль в соответствии со статьей 106 Лесного кодекса Республики Беларусь, а также сил обеспечения национальной безопасности, перечисленных в пункте 60 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. №575.

Важно помнить о соблюдении правил пожарной безопасности. Так, в пожароопасный сезон запрещается разводить костры, оставлять непотушенные окурки и другие предметы горения, недопустима заправка транспорта топливом на лесных дорогах.