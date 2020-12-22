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“Литературный вечер” прошел в Микашевичской гимназии

Его участники, которыми стали ученики 2-7 классов, читали стихи о зиме.

В уютной атмосфере под теплом виртуального камина ребята знакомились с творчеством как русских, так и белорусских поэтов, которые являются поистине мастерами слова. Убеждены, что, читая стихи, дети не только общаются с миром литературы, но также у них формируется чувство прекрасного. Вот почему невозможно не согласиться с высказыванием философа Николая Бердяева: “В красоте нужно жить, чтобы узнать ее”.

За высокий художественный уровень и исполнительское мастерство грамот удостоены учащиеся: 4 класса – Екатерина Тончинская, 5-го – Арина Байда, 7-го – София Пернач.

Алеся Кравченя, библиотекарь Микашевичской гимназии имени Вл. Недведского.

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