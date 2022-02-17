Лучшие “ТехноЁлки” – в Лунинце!

Новый год уже давно наступил, а чудеса продолжаются. По итогам заключительного этапа республиканского конкурса «ТехноЁлка» в личном первенстве в номинации «МультимедиаЕлка «Краiнай сваёй ганаруся»:

дипломом I степени награждён – Горгун Денис Алексеевич, учащийся государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 г.Лунинца» за изготовление елки «Семейный очаг в Новогоднюю ночь» (руководитель С.А.Карпец);

в номинации «РетроЕлка»:

дипломом III степени награждён – Ванюк Владислав Иванович, учащийся государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 г.Лунинца» за изготовление елки «Новогодний вальс» (руководитель С.А.Карпец).

По информации отдела образования Лунинецкого райисполкома