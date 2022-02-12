Лучший лесничий Брестской области трудится в Лунинецком районе

В своем лесу он знает каждую тропу и может показать еще немало интересных мест, ведь прошел Александр Занько за 20 лет службы здесь всё вдоль и поперек.

Наверное, молодежи, которая только приходит в лесное хозяйство, понять трудно: как это у человека не возникло желания что-то поменять в жизни, сорваться с постоянного места, которое должно было надоесть?

А для лесничего эти лесные кварталы плюс слаженная команда работников стали не работой, а делом жизни, оставить которые просто так невозможно. Правда, до Богдановского лесничества Александр Павлович успел поработать немного в Бостынском, куда пришел лесничим после окончания Белорусского государственного технологического университета. Сейчас в его трудовой книжке только две записи, и сделаны они в Лунинецком лесхозе.

– Я родом из деревни Люсино Ганцевичского района. Это именно то место, о котором пишет Якуб Колас в своем романе «На росстанях», – рассказывает лесничий. – Можете себе представить, какая там природа, какие леса! В детстве все лето мы с родителями и дедом проводили в лесу, там косили траву, грибы-ягоды собирали. Но в лесное хозяйство пошел вовсе не из-за романтики. Просто выбор на селе был небольшой – в колхоз или в лес. Но, наверное, если бы «зеленая страна» была не моим делом, столько бы не отработал. Значит, мы привыкли друг к другу я и лес.

За фондом Богдановского лесничества в почти 10 тысяч гектаров следят 9 лесников, 3 мастера леса, работают 3 вальщика, тракторист, водитель, помощник лесничего и бухгалтер. Каждый из них –старательный и ответственный специалист. Опыт, применение новых технологий, постоянная слаженная работа позволили Александру Занько стать лучшим лесничим Брестской области.

– Скажу так, привык делать всё с отдачей, не привык работать плохо. Поэтому и победа эта – наша общая. Вместе же к ней шагали, – говорит лесничий.

Кстати, лесное дело для Александра Занько стало семейным. Жена Елена Иосифовна работает рядом, она – помощник лесничего. Причем почти столько же, сколько в должности лесничего работает ее муж.

– Мы жили в одной деревне, долгое время дружили, разлучались, только когда я поехал учиться в Минск. После распределения Елена отправилась вместе со мной, – вспоминает лесничий. – Работы в деревне не было, а в лесничестве дел хватало, вот и стала жена моей помощницей не только дома. Общее дело семейной жизни не мешает. Дома о лесных делах стараемся не говорить вообще. Хотя она, работа, везде, а летом так вообще, кажется, не заканчивается.

Но какими бы загруженными ни были будни, выходные Александр Павлович старается посвящать любимому увлечению – охоте. Приучил к этому мужскому занятию отец. Он в свое время хорошими трофеями мог похвастаться. Это сейчас Павел Иосифович, который разменял восьмой десяток, все чаще отдает предпочтение рыбалке и пчелкам-труженицам. А вот Занько-младший по-прежнему готов пройти десяток-другой километров по лесным тропам, выслеживая зверя и не зная, что будет потом – успех или досадный промах. И, казалось бы, домой возвращается уставшим, но утром откуда-то появляются новые силы. И очередную неделю заядлый охотник работает в ожидании выходных, чтобы взять с собой собаку, закинуть ружье за плечо и снова уйти в лес.

Говорить с Александром Павловичем очень легко и интересно. Мы беседовали с ним о клюкве, березовом соке и метлах, о стаде оленей, которое недавно облюбовало место неподалеку от Богдановки, и об увеличении количества скота. А еще я узнал, что почти на границе с Мальковичским лесничеством есть вековая дубрава. Место, которое по праву можно назвать заповедным: еще ни разу не звенела здесь пила, да и мало какой человек добирался до этих гектаров среди болот, вдали от лесных троп. Именно за такие нетронутые уголки природы и любит свои леса Александр Занько.

– Там можно встретить ольху и дубы в два обхвата, которым по 150-200 лет. Такие деревья растут разве что в Беловежской пуще. Труднодоступные участки, с одной стороны, плохо: туда не добраться ни технике, ни человеку, но с другой – хорошо: сохранился заповедный уголок природы. А для рубок у нас и без того мест хватает.

Александр Ковко