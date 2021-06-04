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Лукашенко: мы примем меры, чтобы никто не мешал “Граниту” работать на внутреннем рынке

В ближайшее время будут приняты меры, чтобы никто не мешал предприятию “Гранит” работать на внутреннем рынке. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время общения с работниками “Гранита”, передает корреспондент БЕЛТА.

“Правительство в ближайшие дни примет соответствующие меры, чтобы никто не мешал вам работать на внутреннем рынке”, – заявил Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что в 2013 году было принято решение о разработке предприятием нового месторождения – “Ситницкое”. Но сейчас работы там ведут не спеша. Пока “Граниту” нужно хотя бы реализовать сырье с текущего месторождения “Микашевичи”. “Прежде всего надо реализовать то, что вы здесь производите”, – подчеркнул он.

Для этого нужно открывать новые рынки, договориться об увеличении поставок с Россией. В этом вопросе правительство окажет содействие. “Правительству я поручил, чтобы немедленно связались с россиянами. Попробуем здесь вам помочь, – заверил глава государства. – Есть к этому сейчас тенденции в отношениях с Российской Федерацией. И они, и мы попали в непростую ситуацию: все нас хотят придавить. Чтобы голову не подняла Россия – ядерная держава. Поэтому мы сегодня в одной лодке с ними”.

Но, кроме других стран, предприятию надо активнее осваивать и внутренний рынок, обратил внимание Президент. Например, в Беларусь импортируется щебень из Украины.

“Мы очень легко отдаем свои рынки для других. Они барьеры нам выстраивают, начиная от воздуха и заканчивая товарами, которые мы стараемся туда продать, а мы растопырились, как в городе говорят: давайте везите. В ущерб своим, – добавил Александр Лукашенко. – Посмотрим на свой внутренний рынок, чтобы его защитить”.-0-

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L N

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