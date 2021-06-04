Лукашенко поручил в течение недели решить проблему с лицензированием санаторию “Свитанак”

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в течение недели разобраться с проблемами, которые есть в функционировании санатория “Свитанак” предприятия “Гранит”, расположенного возле Микашевичей. Такое поручение глава государства дал во время общения с представителями трудового коллектива предприятия “Гранит”, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Работники пожаловались на проблемы с выдачей лицензии на ряд медуслуг, которые оказывают в санатории. Как рассказали главе государства, в санатории отдыхают как работники предприятия, так и гости. Но существует проблема с кадрами – недостаточное количество врачей с первой категорией, поэтому санаторию проблематично получить лицензию на оказание некоторых медицинских услуг, востребованных у отдыхающих и жителей города.

Александр Лукашенко поручил заместителю главы Администрации Президента и губернатору решить эту проблему незамедлительно, буквально в течение недели.

Президент убежден, что не должно быть никакого формализма в этом вопросе. “Если люди хотят ехать в санаторий, они же рублем голосуют или же предприятие помогает, чего мешать? Надуманный вопрос”, – высказал мнение Александр Лукашенко.