Лунинчан приглашают поучаствовать в проекте по изучению иммунитета против COVID-19

Граждане Республики Беларусь с 14 мая смогут поучаствовать в проекте по изучению иммунитета против COVID-19.

Все желающие смогут сдать свой биологический материал (кровь) для исследования на антитела к COVID-19. Это исследование проводится в целях оценки популяционного иммунитета населения. Организует исследовательскую работу Минздрав Беларуси совместно с Роспотребнадзором России с 14 по 19 мая 2021 года. Тестирование на антитела для жителей нашей страны будет бесплатное. Желающие смогут зарегистрироваться и пройти анкетирование онлайн.

Ссылка для регистрации и анкетирования https://pasteurclinic-anketa.ru/all_antitela.php?reg_id=101

Запись на тестирование будет осуществляться только в электронном виде.

Информация о состоянии популяционного иммунитета необходима для планирования санитарно-противоэпидемических мероприятий, в т.ч. вакцинации населения против COVID-19, как в

отдельно взятом регионе, так и в стране в целом.

Запись на тестирование открыта 12 мая с 9.00 и продолжится только один день.