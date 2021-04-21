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Лунинчане победили на областном конкурсе профессионального мастерства

Областной конкурс профессионального мастерства учащихся и мастеров производственного обучения среди учреждений профессионального образования по профессии «Маляр» прошел на базе УО «Березовский государственный профессиональный лицей строителей».
 
В соревнованиях приняли участие 7 команд из профессионально-технических учреждений области строительной направленности.  Лунинетчину на конкурсе представили мастер производственного обучения сельскохозяйственного колледжа Александр Косач и учащаяся группы № 33 Анастасия Ивашкевич.
 
В результате выполнения заданий представители колледжа завоевали диплом 1-й степени среди мастеров производственного обучения и диплом 3-й степени среди учащихся.
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L N

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