Лунинчане победили на областном конкурсе профессионального мастерства

Областной конкурс профессионального мастерства учащихся и мастеров производственного обучения среди учреждений профессионального образования по профессии «Маляр» прошел на базе УО «Березовский государственный профессиональный лицей строителей».

В соревнованиях приняли участие 7 команд из профессионально-технических учреждений области строительной направленности. Лунинетчину на конкурсе представили мастер производственного обучения сельскохозяйственного колледжа Александр Косач и учащаяся группы № 33 Анастасия Ивашкевич.

В результате выполнения заданий представители колледжа завоевали диплом 1-й степени среди мастеров производственного обучения и диплом 3-й степени среди учащихся.