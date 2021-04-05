Лунинчане стали победителями Чемпионата по спортивным бальным танцам

На прошлой неделе по телевидению показывали Чемпионат и Первенство Республики Беларусь по спортивным бальным танцам. Звучали имена лунинчан Никиты Ковальца и Ксении Арабей, которые поднялись на первую ступеньку пьедестала почета в категории «Юниоры 1 латина»!

– Мы с другими участниками коллектива как раз выступали на республиканском турнире «Весеннее танго», который проходил в Могилеве, – не скрывает радости за воспитанников художественный руководитель «Мириданса» Светлана Галка. – Честь нашего города на нем защищали 14 пар. Соперниками юных лунинчан были танцоры из столицы, Витебска, Гомеля, Гродно… Идут соревнования, на паркете разворачивается настоящая борьба за призовые места, как вдруг раздается звонок: Никита и Ксения в своей категории признаны победителями! Вот молодцы!

Следует отметить, что они долго шли к этому успеху. Танцуют вместе с 4 лет, а юниорами стали в феврале этого года. За их плечами – настойчивые тренировки. Поверьте, подобные результаты даются не так просто, и очень важным аспектом является терпение родителей и их безусловная вера в детей, а также большое желание участвовать в их развитии.

Что касается «Весеннего танго», то и здесь «Миридансу» есть чем гордиться! В разных категориях наград удостоены Иван Рафалович и Анжелика Веренич, Захар Жук и Алеся Веренич, Кирилл Капустич и Алеся Богдан, Иван и Мария Лукашевичи, Дарья Новицкая. Кроме последней девочки, финалистами турнира также стали Кирилл Сысов, Дмитрий Федорашко, Роман Новицкий и Дарья Мацкевич.